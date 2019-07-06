ЦВК утворила 102 комісії для закордонних виборчих дільниць



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ЦВК розглянула подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради поточного скликання

Центрвиборчком утворив 102 дільничні виборчі комісії закордонного виборчого округу на виборах до Верховної Ради.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю ввечері.

«Під час засідання, розглянувши подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, а саме – Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» та політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка», а також політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», політичної партії «Голос», політичної партії «Громадянська позиція» та Міністерства закордонних справ України, Комісія утворила 102 дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.», - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах, а саме: від трьох іноземних держав – 11 осіб, від десяти міжнародних організацій – 425 осіб.