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    ЦВК визнала обраними депутатами ще 49 кандидатів, які перемогли в округах

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    ЦВК визнала обраними депутатами ще 49 кандидатів, які перемогли в округах
    Фото: Главком

    Таким чином, всього Центрвиборчком визнав обраними 84 з 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах

    Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 49 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

    «На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 49 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України», - сказано в ньому.

    Обраними визнані: у Вінницькій області Максим Пашковський, Петро Юрчишин та Геннадій Вацак, в Дніпропетровській - Юрій Місягін, Олена Криворучкіна і Олександр Трухін.

    У Донецькій області визнані обраними Федір Христенко і Олександр Ковальов, в Закарпатській області - Роберт Горват, в Запорізькій - Павло Мельник, в Івано-Франківській - Оксана Савчук, Зіновій Андрійович та Володимир Тимофійчук.

    У Київській області обраним визнаний Микола Галушко, в Кіровоградській - Олександр Дануца, Олесь Довгий та Олег Воронько, в Луганській - Олександр Лукашов, у Львівській - Наталія Піпа, Микола Княжицький, Ярослав Рущишин і Андрій Кіт.

    У Миколаївській області визнаний обраним Максим Дирдін, в Одеській - Артем Дмитрук та Олег Колєв, в Полтавській - Андрій Боблях і Анастасія Ляшенко, в Рівненській - Олександр Ковальчук, Віктор Мялік і Сергій Литвиненко.

    У Сумській області обраними визнані Ігор Васильєв, Ігор Молоток, Максим Гузенко і Микола Задорожний, в Тернопільській - Іван Чайківський і Микола Люшняк.

    У Харківській області визнані обраними Олександр Куницький, Олександр Фельдман, Дмитро Любота і Олександр Литвинов, в Херсонській - Ігор Колихаєв, в Черкаській - Любов Шпак, Сергій Нагорняк, в Чернігівській - Олег Семінський.

    У київських округах визнані обраними: Олександр Юрченко, Леся Забуранна, Дмитро Гурін, Микола Тищенко та Анна Бондар.

    Таким чином, всього ЦВК визнала обраними 84 з 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

    Згідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому в разі виникнення обставин, які порушують ці вимоги, вони зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність (в іншому випадку обраний парламентарій не зможе бути зареєстрований ЦВК депутатом Ради) .

    Після подання визнаним обраним парламентарієм заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.

    Як повідомлялось, результати парламентських виборів, як за списками, так і в округах, мають бути встановлені не пізніше 5 серпня.

    Офіс президента прогнозує, що нова Рада почне працювати після 1 вересня.

    ЦВК Микола Княжицький Верховна Рада вибори Олесь Довгий Микола Люшняк Сергій Нагорняк Олександр Куницький Офіс президента Оксана Савчук Микола Тищенко Ігор Колихаєв Олег Колєв
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