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    ЦВК вже прийняла оригінальні протоколи від 34 окружкомів

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    21 липня в Україні пройшли вибори до парламенту - ЦВК вже прийняла оригінальні протоколи від 34 окружкомів
    21 липня в Україні пройшли вибори до парламенту

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 15 години

    Центральна виборча комісія в середу прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 28 ОВК, тобто всього станом на 24 липня вже прийнято документи від 34 ОВК.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Як зазначається, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 28 територіальних виборчих округів: № 22 (Волинська область), № 26, 31 (Дніпропетровська область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецька область), № 62 (Житомирська область), № 72 (Закарпатська область), № 79, 80 (Запорізька область), № 90 (Київська область), № 131 (Миколаївська область), № 134, 143 (Одеська область), № 149 (Полтавська область), № 159 (Сумська область), № 167 (Тернопільська область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харківська область), № 188 (Хмельницька область), № 200 (Черкаська область), № 212, 221 (місто Київ).

    «Таким чином, станом на 13:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 34 одномандатних виборчих округів», - говориться у повідомленні.

    Водночас, як зауважили в ЦВК, після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та про підсумки голосування в одномандатному окрузі ОВК ОВО № 131 з поміткою «Уточнений» не пізніше 26 липня.

    У засіданні ЦВК оголошено перерву до 15 години.

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