10 тисяч правоохоронців охороняють дільниці, куди вже завезені бюлетені



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За добу до органів поліції надійшло 134 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом

Фацевич повідомив, що на майже 9 тисяч виборчих дільниць вже завезені бюлетені для голосування

Станом на ранок 29 березня поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені. Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відомчої відеоселекторної наради.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, Фацевич зазначив, що на майже 9 тисяч виборчих дільниць вже завезені бюлетені для голосування.

«Ці дільниці перебувають під охороною 10 тисяч правоохоронців», - сказав він.

Заступник голови Нацполіції заявив, що за добу до органів поліції надійшло 134 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, а від початку передвиборчої кампанії – 4 428 таких повідомлень.

За добу слідчими відділами відкрито 7 кримінальних проваджень. З початку передвиборчої кампанії за 236 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за добу поліцейські склали 16 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері, з початку виборчої кампанії складено майже 700 адміністративних протоколів.

Фацевич зазначив, що для ефективного та оперативного реагування на повідомлення, пов’язані з виборчим процесом, 31 березня в Ситуаційному центрі Нацполіції буде присутній представник громадської організації «Опора».

«Також з метою повної взаємодії та комунікації з іноземними спостерігачами та представниками засобів масової інформації до чергування будуть залучені поліцейські, які володіють іноземною мовою, зокрема, англійською», - додав він.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 29 березня, закінчується передвиборча агітація перед першим туром виборів президента України.