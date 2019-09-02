ЦВК зареєструвала п’ятьох депутатів на заміну тим, хто пішов в уряд



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Зараз у складі Ради 424 нардепи

Одним із новоспечених нардепів стала Ольга Руденко, яка була менеджером з маркетингу ТОВ «Квартал 95»

Центральна виборча комісія визнала обраними та зареєструвала п’ять народних депутатів України (замість тих, хто пішов працювати до уряду. - Ред.).

Про це у понеділок повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що 2 вересня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела голова Комісії Тетяна Сліпачук.

«Верховна Рада відповідними постановами від 29 серпня достроково припинила повноваження народних депутатів Малюськи Д.Л., Оржеля О.А., Криклія В.А., Новосад Г.І., Федорова М.А., обраних на виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу», у зв’язку з особистими заявами про складення ними депутатських повноважень», - говориться у повідомленні.

В ЦВК повідомили, що розглянувши зазначені постанови, Комісія визнала обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії «Слуга народу», а саме: Остапенка А.Д., включеного до виборчого списку під № 130, Цибу Т.В. – № 131, Калаура І.Р. – № 132, Гришину Ю.М. – № 133, Руденко О.С. – № 134.

«Також у звʼязку з надходженням відповідних документів ЦВК зареєструвала зазначених п’ять народних депутатів», - додали у Центрвиборчкомі.

Як повідомляє Громадянська мережа «Опора», одним із новоспечених нардепів стала Ольга Руденко, яка була менеджером з маркетингу ТОВ «Квартал 95».

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Під головуванням Гончарука у понеділок, 2 вересня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.