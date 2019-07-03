ЦВК зареєструвала вже 313 міжнародних спостерігачів на виборах до Ради



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ЦВК, зокрема, зареєструвала 19 спостерігачів від Світового конґресу українців та 13 – від Українського конґресового комітету Америки

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 32 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

«Розглянувши відповідні звернення, Комісія у режимі засідання зареєструвала 32 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року«, - ідеться у повдіомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала 19 спостерігачів від Світового конґресу українців та 13 – від Українського конґресового комітету Америки.

Таким чином, станом на 2 липня ЦВК зареєстровано 313 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах: від однієї іноземної держави – 5 офіційних спостерігачів, від 9 міжнародних організацій – 308 офіційних спостерігачів.

До слова, під час свого засідання Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього депутата від Партії регіонів і ексглаву Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори в Раду.