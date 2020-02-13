Далекобійники зупинили протест під Кабміном



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Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів

Далекобійники зупинили страйк і домовилися з міністерством інфраструктури про проведення 13 лютого спільного засідання, під час якого обговорять актуальні проблеми на ринку автоперевезень.

Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України.

Обговорити планують, зокрема, питання видачі дозволів на виконання автоперевезень вантажів територією іноземних держав та збільшення квот дефіцитних дозволів на автоперевезення у низку країн.

Свою акцію протесту міжнародних перевізників вони наразі призупинили.

12 лютого далекобійники й перевізники вийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету міністрів. Вони пригнали до центра Києва десятки фур.

Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів, скасування їх електронного бронювання, а також встановлення відповідальності за перевантаження транспортного засобу для вантажовідправника.