Далекобійники зупинили протест під Кабміном
Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів
Далекобійники зупинили страйк і домовилися з міністерством інфраструктури про проведення 13 лютого спільного засідання, під час якого обговорять актуальні проблеми на ринку автоперевезень.
Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України.
Обговорити планують, зокрема, питання видачі дозволів на виконання автоперевезень вантажів територією іноземних держав та збільшення квот дефіцитних дозволів на автоперевезення у низку країн.
Свою акцію протесту міжнародних перевізників вони наразі призупинили.
12 лютого далекобійники й перевізники вийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету міністрів. Вони пригнали до центра Києва десятки фур.
Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів, скасування їх електронного бронювання, а також встановлення відповідальності за перевантаження транспортного засобу для вантажовідправника.