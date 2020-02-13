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    Новини

    Далекобійники зупинили протест під Кабміном

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    Далекобійники зупинили протест під Кабміном

    Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів

    Далекобійники зупинили страйк і домовилися з міністерством інфраструктури про проведення 13 лютого спільного засідання, під час якого обговорять актуальні проблеми на ринку автоперевезень.

    Про це УНІАН повідомили у страйковому комітеті Асоціації міжнародних автоперевізників України.

    Обговорити планують, зокрема, питання видачі дозволів на виконання автоперевезень вантажів територією іноземних держав та збільшення квот дефіцитних дозволів на автоперевезення у низку країн.

    Свою акцію протесту міжнародних перевізників вони наразі призупинили.

    12 лютого далекобійники й перевізники вийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету міністрів. Вони пригнали до центра Києва десятки фур.

    Протестувальники вимагали від уряду рівних умов отримання дозволів, скасування їх електронного бронювання, а також встановлення відповідальності за перевантаження транспортного засобу для вантажовідправника.

    протест автомобіль Міністерство інфраструктури страйк
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