Дамаск за підтримки Москви і Тегерану посилює наступальні дії на північному заході Сирії



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Серед сил, які застосував Дамаск, - елітна сирійська республіканська гвардія, іранські добровольці і 4-та бронетанкова дивізія

140 тисяч жителів втекли із міста Мааррет-ен-Нууман в очікуванні наступу сил Дамаску

Місцеві жителі в Сирії повідомляють про те, що Дамаск захопив місто Ет-Таманія, яке знаходиться в провінції Ідліб.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

До цього військами Башара Асада за підтримки РФ і Ірану було взято під контроль ферми Хвайн, Зарзур і Тамана. Серед сил, які застосував Дамаск, - елітна сирійська республіканська гвардія, іранські добровольці і 4-та бронетанкова дивізія.

Окремо літаки, які скоріше за все належать РФ, наносили удари безпосередньо по Ідлібу.

Окрім того, після захоплення міста Хан Шейхун 10 днів тому російська авіація зосередила свої удари по місту Мааррет-ен-Нууман. Внаслідок цих ударів загинуло 12 цивільних.

Загалом же із міста Мааррет-ен-Нууман в очікуванні сирійського наступу в останні тижні втекли 140 тисяч людей. Всього ж 500 тисяч осіб змушені були покидати свої домівки через новий наступ сил Дамаску.

Раніше повідомлялося, що урядова армія Сирії захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт у провінції Ідліб, яку контролюють повстанці.