Розвінчання міфу про Новоросію, яка завжди існувала, а не є вигадкою російських пропагандистів

До 2008 року терміна Новоросія в літературі практично не існувало

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Есть такой замечательный сервис Google Books Ngram Viewer. Его создатели внесли в базу миллионы книг, изданных в период с 1500 по 2008 год и содержащих примерно 500 млрд слов. Так что теперь можно выбрать нужный язык и проследить популярность того или иного слова в конкретный исторический период.

Возьмем слово Украина - на графике хорошо видно как росла частота упоминаний в книгах нашей страны на русском и на английском языках (на других языках примерно та же картина) в последние 300 лет.

В англоязычной литературе после долгого периода забвения в XIX веке, всплеск интереса к Украине начинается в годы Первой мировой войны, образования ЗУНР и УНР. Затем идет некоторый спад. Следом - снова небывалый рост, связанный с Голодомором 1932-33. И рекордное количество упоминаний после провозглашения независимости. К сожалению, свежих данных по 2014-2015 гг нет. Там, конечно, будет еще более сильный всплеск.

Интересно сравнить, насколько график упоминания в английских источниках отличается от российского графика. Тут Голодомор начала 30-х - наоборот, является периодом затишья. В это время про Украину как бы забывают, стараются не упоминать. Некоторый рост упоминаний происходит годы Второй мировой войны. И небывалый скачок уже в 90-х, связанный с провозглашением независимости. В последние же 10 лет книг об Украине на русском языке вышло столько, что сложно даже вообразить, как это будет выглядеть на свежих графиках.

О чем это говорит? О том, что интересен ты миру только в том случае, когда с тобой что-то происходит. Когда ты в центре событий. Когда ты заявляешь о своем праве на существование и борешься за него. Даже российские недоброжелатели, которые тратят столько энергии, доказывая, что «Украина - страна 404», сами того не понимая, только увеличивают количество упоминаний об Украине, утверждают ее в истории, накачивают энергией и смыслом.

В качестве бонуса, например, можно сравнить на графике, сколько россияне в тот же исторический период писали о Новороссии. Как видим, до 2008 года этого термина в литературе практически не существовало. Ни в давнем прошлом, ни в недавнем. Миф о том, что Новороссию якобы «забыли», не соответствует истине. До того, как политтехнологи Кремля вытащили это слово из небытия, оно почти не употреблялось.

Джерело: блог Дениса Казанського

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