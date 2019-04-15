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    Думки вголос

    Як трагедія на «Хіллсборо» змінила сучасні стадіони

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Як трагедія на «Хіллсборо» змінила сучасні стадіони

    30 років тому, 15 квітня 1989, на стадіоні «Хіллсборо» в Шеффілді сталася страшна тиснява. Загинуло 96 осіб, кілька сот постраждали

    Причиной стали ошибочные действия организаторов и полиции, в результате чего на замкнутом пространстве некоторых трибун очутилось много больше людей, чем это возможно физически.

    После этой трагедии серьезно изменилась конструкция стадионов. Во-первых исчезли трибуны для стоячих болельщиков (именно на таких произошла шеффилдская трагедия). В нашей стране таких и не было, поэтому мы этого изменения не заметили. Во-вторых стали убирать решетки, отделяющую поле от трибун и разделяющие трибуны между собой. (именно об эти решетки раздавило много болельщиков на «Хиллсборо»). На наших стадионах такие решетки несколько лет простояли. Сейчас, понятно, их нет. В-третьих, постепенно все стадионы перешли на систему с индивидуальными местами.

    На наших стадионах долгое время использовались сплошные лавки, где было тесновато, поскольку обязательно надо было вместить больше людей, чем было продано билетов. Но, кстати, на тесноту в Киеве на Республиканском никто не жаловался. «В тесноте, но не обиде» - это правило работало буквально. С введением индивидуальных мест все стадионы стали меньше процентов на 20. И сейчас рекорды посещаемости футбольных матчей не ставятся. Стадионы стали сильно меньше по вместимости.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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