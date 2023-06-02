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Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Росія отримує ракети від тих країн, в які свого часу і постачала
фото з відкритих джерел

Попри санкції, Росія продовжує виробляти ракети

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що попри санкції, Росія на сьогодні зберігає «невелике виробництво» ракет.

«У нас є розрахунки того озброєння, яке мала і має Російська Федерація. Звичайно, ми кожного дня отримуємо таку інформацію, інформацію про використання. Але майте на увазі, вони не сидять, склавши руки, вони виробляють, не зважаючи на те, що є санкції, є заборона на ввезення тих чи інших компонентів, – у них є невелике виробництво. Більше того, вони можуть підвозити ракети через ті країни, які вони свого часу і постачали», – сказав Данілов в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, нині з упевненістю можна сказати, що та кількість ракет, яка була у РФ на початку вторгнення, знизилася «в геометричній прогресії».

«Вони використали дуже багато ракет по території нашої країни. Усі ці розрахунки ведуться кожного дня. Ще раз наголошую, ми розуміємо, що у них є», – сказав Данілов без деталей про власне кількість і клас ракет.

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 2 червня ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням десяти балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Теги: росія ракета війна Україна Олексій Данілов

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