Данилюк розповів, про що Зеленський збирається говорити з Трампом



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Данилюк: Питання безпеки — це десь 80% в цілому нашої порядку денного між Сполученими Штатами і Україною

Секретар Ради національної безпеки і оборони зазначив, що з кожним роком США збільшують обсяг військової допомоги Україні

Основною темою майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом стане співпраця між державами у сфері національної безпеки і оборони, повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк.

«Питання безпеки — це десь 80% в цілому нашої порядку денного між Сполученими Штатами і Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів», - розповів він в ефірі «Радіо НВ» увечері 2 серпня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони зазначив, що з кожним роком США збільшують обсяг військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 25 липня відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. В Офісі президента України повідомили, що президенти домовилися предметно обговорити питання співробітництва між державами під час майбутнього візиту Зеленського до США.

Проте дата візиту ще не визначена. Про даними джерел видання Liga.net адміністрація Трампа всіляко уникає узгодження дати а по дипломатичних каналах Зеленському повідомили, що умовою аудієнції в Білому домі є звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП.

Як повідомлялось, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер наполегливо рекомендував президенту України не призначати на посаду людини, близьку до олігарха Ігоря Коломойського. Однак Зеленський до поради не прислухався.