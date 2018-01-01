Данилюк в грудні заробив менше, ніж його заступники

Сума коштів, нарахованих Данилюку в грудні, становила 70 тис. 887,39 грн

Заробітна плата міністра фінансів Олександра Данилюка за грудень становила 70,9 тис. грн, його заступників - від 74,6 тис. до 165 тис. грн, державного секретаря міністерства - 89,8 тис. грн. Про це сказано у відповіді Міністерства фінансів на запит «Українських Новин». Сума коштів, нарахованих Данилюку в грудні, становила 70 тис.



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Фото Reuters Олександр Данилюк

Сума коштів, нарахованих Данилюку в грудні, становила 70 тис. 887,39 грн

Заробітна плата міністра фінансів Олександра Данилюка за грудень становила 70,9 тис. грн, його заступників - від 74,6 тис. до 165 тис. грн, державного секретаря міністерства - 89,8 тис. грн. Про це сказано у відповіді Міністерства фінансів на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахованих Данилюку в грудні, становила 70 тис. 887,39 грн, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час - 9 тис. 600 грн, надбавка за вислугу років - 2 тис. 16 грн, надбавка за інтенсивність праці - 9 тис. 600 грн, за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці - 1 тис. 440 грн, відрядні – 8 тис. 201,14 грн, премія за жовтень - 11 тис. 428,57 грн, премія за листопад - 11 тис. 636,36 грн, відпускні – 16 тис. 965,32 грн.

Зарплата Данилюка за грудень 2016 року становила 110,2 тис. грн, за січень - 47,9 тис. грн, за лютий - 65,8 тис. грн, за березень - 54,1 тис. грн, за квітень - 43 тис. грн, за травень - 40,7 тис. грн, за липень - 37,5 тис. грн, за липень - 51,3 тис. грн, за серпень - 43,7 тис. грн, за вересень - 40,1 тис. грн, за жовтень - 37,8 тис. грн, за листопад - 47 тис. грн.

Зарплата першого заступника міністра Оксани Маркарової становила 74 тис. 583,98 грн, заступників Сергія Марченка - 165 тис. 3,7 грн, Андрія Граділя – 96 тис. 873,85 грн, Юрія Буци – 113 тис. 158,94 грн, держсекретаря Євгенія Капінуса – 89 тис. 833,8 грн.