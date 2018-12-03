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    Данія планує тримати іноземних злочинців на віддаленому острові

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    Данія планує тримати іноземних злочинців на віддаленому острові

    Раніше острів Ліндхольм використовували для дослідження вірусів, таких як коров'ячий сказ та чума свиней

    Іноземних злочинців, засуджених до депортації з Данії, в майбутньому висилатимуть на віддалений острів Ліндхольм. Таке рішення є наслідком компромісу між урядом країни та антиімміграційною Данською народною партією у питанні бюджету країни на 2019 рік.

    Про це пише The Telegraph.

    «Іноземним злочинцям немає причин бути в Данії. Поки ми не можемо позбутися їх, ми переведемо їх на острів Ліндхольм, де вони будуть зобов'язані залишатися в новому центрі депортації. Там буде поліція цілодобово», - заявив представник Данської народної партії.

    На Ліндхольмі утримуватимуть шукачів притулку, чиї заявки були відхилені і які були засуджені за злочини, а також іноземних громадян, які не мають дозволу на перебування, але не можуть бути депортовані з юридичних причин.

    Наприклад, деякі з тих, кого мають утримувати на об'єкті, є особами без громадянства, інші - з країн, які не мають угоди про реадмісію з Данією.

    Зазначається, що громадськість не має доступу до Ліндхольмa, який використовували для дослідження вірусів, таких як коров'ячий сказ та чума свиней. Цей дослідницький центр переїде до Копенгагена.

    Джерело: Європейська правда

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