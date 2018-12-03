Данія планує тримати іноземних злочинців на віддаленому острові



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Раніше острів Ліндхольм використовували для дослідження вірусів, таких як коров'ячий сказ та чума свиней

Іноземних злочинців, засуджених до депортації з Данії, в майбутньому висилатимуть на віддалений острів Ліндхольм. Таке рішення є наслідком компромісу між урядом країни та антиімміграційною Данською народною партією у питанні бюджету країни на 2019 рік.

Про це пише The Telegraph.

«Іноземним злочинцям немає причин бути в Данії. Поки ми не можемо позбутися їх, ми переведемо їх на острів Ліндхольм, де вони будуть зобов'язані залишатися в новому центрі депортації. Там буде поліція цілодобово», - заявив представник Данської народної партії.

На Ліндхольмі утримуватимуть шукачів притулку, чиї заявки були відхилені і які були засуджені за злочини, а також іноземних громадян, які не мають дозволу на перебування, але не можуть бути депортовані з юридичних причин.

Наприклад, деякі з тих, кого мають утримувати на об'єкті, є особами без громадянства, інші - з країн, які не мають угоди про реадмісію з Данією.

Зазначається, що громадськість не має доступу до Ліндхольмa, який використовували для дослідження вірусів, таких як коров'ячий сказ та чума свиней. Цей дослідницький центр переїде до Копенгагена.

Джерело: Європейська правда