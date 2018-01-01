Данія звинуватила Росію в кібератаках

Мова йде про атаку на велику данську судноплавну компанію Maersk

Міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредеріксен звинуватив Росії в кібератаках на ряд міжнародних компаній влітку 2017 року. Про це повідомляє видання Berlingske Business. Фредеріксен зазначив, що мова йде про атаку на велику данську судноплавну компанію Maersk. Міністр заявив, що повністю згоден з оцінками британського уряду, який заявив про



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Хакерська атака

Мова йде про атаку на велику данську судноплавну компанію Maersk

Міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредеріксен звинуватив Росії в кібератаках на ряд міжнародних компаній влітку 2017 року.

Про це повідомляє видання Berlingske Business.

Фредеріксен зазначив, що мова йде про атаку на велику данську судноплавну компанію Maersk.

Міністр заявив, що повністю згоден з оцінками британського уряду, який заявив про безпосередню причетність Кремля до кібератак.

«Вони вказали прямо на російську державу і армію» - зазначив Фредеріксен.

За його словами, мета атак хакерів з Росії не шпигунство і отримання інформації, а завдання шкоди.

«Найнебезпечніша річ – це хакерські атаки з метою завдати шкоду. Росіяни піднесли це на високий рівень, на якому шкода спів мірна тій, що буває при військовому нападі» - наголосив міністр.

Як повідомлялося, міністр британського зовнішньополітичного відомства лорд Ахмад Уїмблдонський заявив про позицію британського уряду про те, що за минулорічною кібератакою NotPetya, спрямованою проти України і такою, що потім поширилася Європою, стоять безпосереднього російські військові.