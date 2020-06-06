Захист Порошенка вимагає відведення слідчих ДБР, які обшукали виставку картин, що належали йому



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Судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження

Слідчих ДБР провели обшук у Музеї Івана Гончара і намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить подружжю Порошенків

Адвокати п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка оскаржують у суді бездіяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової, оскільки Офіс Генпрокурора досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після незаконного силового захоплення ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook адвокат ігор Головань.

«Офіс Генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють», – пише Головань.

Адвокат зазначив, що п’ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою та службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс Генерального прокурора отримав ще 3 червня. «Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора до суду», – наголосив адвокат Порошенка.

«Також спрямували до суду заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили незаконний обшук, а тепер намагаються блокувати виставку колекції картин, що належить побружжю Порошенків», – повідомив Ігор Головань.

Адвокат Головань також повідомив, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

«Тому на додачу до відводу слідчих, щоб захистити працівників Музею Івана Гончара, направили до суду заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді. Хай суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити арештовані внаслідок незаконного обшуку картини», – пише Ігор Головань.

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