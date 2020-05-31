В Україну стрімко повертається «бєспрєдєл» 90-х, – нардеп



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«Кагарлик, Житомир, Бровари – це все не просто три події. Ми бачимо, що країна стрімко повертається у «беспредєл» 90-х» – Герасимов

«Фракція «ЄС» вимагає притягнути до відповідальності всіх причетних до протиправних дій» – Герасимова

Кримінальні події, які останніми днями сколихнули всю країну, свідчать, що безпекова ситуація в державі стрімко погіршується, і за це несе персональну відповідальність президент Зеленський. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

Він зазначив, що правоохоронні органи замість того, щоб забезпечувати охорону громадського порядку, залучаються до протиправних дій, як це було під час штурму Музею Гончара силовиками ДБР. За словами Герасимова, фракція «Європейська Солідарність» вимагає притягнути до відповідальності всіх причетних до протиправних дій.

«Кагарлик, Житомир, Бровари – це все не просто три події. Ми бачимо, що країна стрімко повертається у «беспредєл» 90-х. Нагадаю, 29 серпня 2019 року Зеленський взяв особисту відповідальність за МВС і покращення криміногенної ситуації в країні. Натомість, що ми бачимо – всі ці події», – зазначив Герасимов.

«Зверніть увагу на дуже важливий факт. Після подій в Кагарлику повністю звільнено весь склад цього відділку, після подій в Броварах – звільняються люди в поліції. А тепер зверніть увагу, злочинний штурм Музею Гончара, і вже визнано навіть судом, що він є незаконним і злочинним – жодної реакції. Тому «Європейська Солідарність» вимагає терміново звільнити керівництво ДБР і всіх виконавців, а також покарати всіх причетних до цього злочину», – наголосив Артур Герасимов.

Як відомо, Печерський суд відмовив слідчим ДБР у задоволенні клопотання щодо проведення обшуку в Музеї Гончара.

«Вони спочатку на всю країну брешуть, що картини кудись вивезли. Немає кращого способу довести, що це брехня, ніж просто картини відкрито виставити. Вони після того збрехали про якісь митниці – їм показали документи. Збрехали про інше. Слухайте, навіть ваші суди кажуть, що це був злочинний і незаконний штурм», – нагадав Герасимов.

Нагадаємо, силовий обшук Музею Гончара, який відбувся 26 травня 2020 року, був незаконним. Печерський суд 28 травня відмовив слідчим ДБР у клопотанні про надання дозволу на обшук. Захисник процитував журналістам ухвалу суду і заявив, що вона була винесена 27 травня.

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