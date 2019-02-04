Луценко розповів, як за часів Януковича Україну розділили на три військові зони



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4 лютого у Верховній Раді проходить засідання ТСК щодо фактів підриву обороноздатності держави

Під час правління Віктора Януковича проводилась політика розділення країни на окремі військові зони. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання ТСК щодо фактів підриву обороноздатності держави, повідомляє «Укрінформ».

«Ми маємо сьогодні декілька крупних блоків, яким належить дати юридичну оцінку. Перше - дії усіх міністрів оборони та керівників Генштабу, які реалізовували політику роззброєння за цінами, що не можна ніяк назвати «достатніми» для потреб модернізації ЗСУ. Друге - ми бачимо спеціальне продовження цієї політики і після 2010 року, під час правління Януковича. Але з того часу наклався ще один фактор - фактично керівництво Міноборони часів президентства Януковича та керівництво Генерального штабу зробили всі необхідні управлінські рішення, щоб унеможливити єдиний центр управління військами», - заявив він.

Генпрокурор наголосив, що Україна фактично була розділена на три військові зони.

«Одна із зон була в Криму - і була окупована, зокрема тому, що війська на території Кримського півострову не підпорядковувались керівникам ЗСУ, а виключно керівнику ВМС Чорноморського флоту. Друга зона співпадає із тим, що наш супротивник називає «Новоросією» і зачищена від основної кількості військових частин ще в часи 2005-2009 років була легкою здобиччю для незаконних збройних формувань, а потім і для регулярних частин ЗС РФ. І третя частина - з базуванням в місті Рівне охоплювало собою територію в основному Західної та частини Центральної України», - повідомив Луценко.