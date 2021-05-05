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    На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен

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    Під Одесою перекинувся човен з прикордонниками - На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен
    Під Одесою перекинувся човен з прикордонниками
    Фото: dpsu.gov.ua

    Троє військовослужбовців врятувалися, пошуки четвертого тривають

    У середу, 5 травня, на озері Тудорове, в Одеській області перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    У Держприкордонслужбі заявили, що троє військовослужбовців дісталися до суші, один з них фактично витягнув товариша по службі на собі.

    Всі врятовані отримали переохолодження, один отримав травму ніг. Зараз їм надається необхідна допомога.

    Пошуки ще одного прикордонника тривають.

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    На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен
    На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен
    На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен
    На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен
    Фото: dpsu.gov.ua

    До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

    Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

    Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

    Теги: прикордонники ДСНС Одещина вертоліт розслідування
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