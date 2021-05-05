На Одещині шукають прикордонника: перекинувся патрульний човен

Під Одесою перекинувся човен з прикордонниками

Троє військовослужбовців врятувалися, пошуки четвертого тривають

У середу, 5 травня, на озері Тудорове, в Одеській області перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Держприкордонслужбі заявили, що троє військовослужбовців дісталися до суші, один з них фактично витягнув товариша по службі на собі.

Всі врятовані отримали переохолодження, один отримав травму ніг. Зараз їм надається необхідна допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають.

До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.