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    ДБР розслідує обставини загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі

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    Троє військових загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристро - ДБР розслідує обставини загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі
    Троє військових загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристро

    На місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління ДБР,

    Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Києву частині території Донбасу біля селища Новолуганського в Донецькій області.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією ДБР, троє військових загинули раніше 14 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях.

    Кримінальне провадження, повідомили в ДБР, відкрите за статтею Кримінального кодексу, що передбачає провину когось із українських військових – це ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану».

    «Смерть військовослужбовців на контрольованій (Києвом) території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, щоб встановити істинні причини і покарати винних у смерті бійців», – наведено в повідомленні слова в. о. директора ДБР Олексія Сухачова.

    Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління ДБР, мовиться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося про те, що двоє із трьох загиблих були мешканцями Кременчука на Полтавщині, через що у місті оголошено траур.

    Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, доручив розслідувати загибель українських військових на Донбасі Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку.

    Теги: смерть Володимир Зеленський ОАЕ
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