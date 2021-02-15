ДБР розслідує обставини загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління ДБР,

Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Києву частині території Донбасу біля селища Новолуганського в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією ДБР, троє військових загинули раніше 14 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях.

Кримінальне провадження, повідомили в ДБР, відкрите за статтею Кримінального кодексу, що передбачає провину когось із українських військових – це ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану».

«Смерть військовослужбовців на контрольованій (Києвом) території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, щоб встановити істинні причини і покарати винних у смерті бійців», – наведено в повідомленні слова в. о. директора ДБР Олексія Сухачова.

#ДБР розслідує обставини смерті 3-х військовослужбовців на Донбасі



Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі та висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців.https://t.co/6VgEP9SBP3 pic.twitter.com/iZkhE7jDPP — ДБР (@dbr_gov_ua) February 14, 2021

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління ДБР, мовиться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що двоє із трьох загиблих були мешканцями Кременчука на Полтавщині, через що у місті оголошено траур.

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, доручив розслідувати загибель українських військових на Донбасі Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку.