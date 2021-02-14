Через загибель солдат на Донбасі оголошено траур в Кременчуці

Двоє із загиблих – мешканці цього міста на Полтавщині

Мер міста Кременчук, що в Полтавській області, Віталій Малецький, оголосив дводенний траур через загибель сьогодні в зоні проведення Операції обʼєднаних сил двох мешканців міста.

«Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: Вʼячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче – життя за її Незалежність. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби. Вічна пам’ять Героям!», – написав на своїй сторінці у Facebook Віталій Малецький.

Як вже повідомллося, сьогодні близько 10-ї ранку під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових.

Згодом стало відомо, що двоє з загиблих – це капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження), обидва родом з Кременчука.

Згодом Офіс президента повідомив імʼя третього загиблого: це старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Про його місце проживання інформації наразі немає.