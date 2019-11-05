ДБР та СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода



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Обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная

Слідчі дії стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання

В міській раді Ужгорода 5 листопада працівники ДБР та СБУ проводять обшуки.

Про це повідомляється на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

«У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання», - говориться у повідомленні.

Журналіст Віталій Глагола написав у Телеграмі, що обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная.

«Питання минулої каденції 2014 року. Головою земельної комісії тоді був Гомонай. Причина - земельні питання», - повідомив він.

За словами Глаголи, обшуки також проходять у відділі по роботі з депутатами та земельному відділі.

«Йде виїмка документів по виділенні земельної ділянки в 2014 році. Сам Гомонай до процесів має опосередковане відношення, бо усі рішення приймаються колективно і голосуються депутатами. Тому обшуки проводять не так в Гомоная, як вилучають документи із різних відділів міської ради», - додав журналіст.