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    ДБР та СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода

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    <p>Обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная</p> - ДБР та СБУ проводять обшуки в міськраді Ужгорода

    Обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная

    Слідчі дії стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання

    В міській раді Ужгорода 5 листопада працівники ДБР та СБУ проводять обшуки.

    Про це повідомляється на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

    «У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання», - говориться у повідомленні.

    Журналіст Віталій Глагола написав у Телеграмі, що обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная.

    «Питання минулої каденції 2014 року. Головою земельної комісії тоді був Гомонай. Причина - земельні питання», - повідомив він.

    За словами Глаголи, обшуки також проходять у відділі по роботі з депутатами та земельному відділі.

    «Йде виїмка документів по виділенні земельної ділянки в 2014 році. Сам Гомонай до процесів має опосередковане відношення, бо усі рішення приймаються колективно і голосуються депутатами. Тому обшуки проводять не так в Гомоная, як вилучають документи із різних відділів міської ради», - додав журналіст.

    СБУ Закарпаття корупція в Україні місцева влада Ужгород Державне бюро розслідувань
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