ДБР взялося за українського посла, який приховав «Панду» та інші статки



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Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк

Надзвичайному і Повноважному Послу України в Ірані загрожує або штраф, або позбавлення волі

Державне бюро розслідувань отримало доступ до документів у рамках кримінального провадження за ст. 366-1 КК України («Декларування недостовірної інформації»), де фігурує Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали Печерського районного суду Києва.

Слідчий у клопотанні зазначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку електронних декларацій посла за 2015 і 2016 роки і виявило ознаки правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Зокрема, Бурдиляк задекларував столичну квартиру площею 124,70 кв. м, вартість якої на середину серпня 2012 року становила 1,87 млн грн.

Водночас, згідно з відомостями з Реєстру прав власності нерухоме майно, загальна вартість нерухомого цього майна становила 640,17 тис. грн. Таким чином, зазначені відомості відрізняються від достовірних на суму 1,23 млн грн, з’ясували в НАЗК.

Крім цього, в е-деклараціях за 2015 і 2016 роки посол не зазначив інформацію про належні йому корпоративні права в ТОВ «Панда» (Київ) та корпоративні права члена сім`ї (доньки) у ТОВ «Аедвей».

При цьому в електронну декларацію за 2017 рік Бурдиляк вніс дані про ТОВ «Панда» (володів 50% капіталу). А в декларації за 2018 рік з’явилася інформація про фірму доньки «Аедвей», яка є її кінцевим бенефіціаром.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, посол Сергія Бурдиляк з 1998 року і до жовтня 2018 року входив у співзасновники ТОВ «Панда». Його внесок в установчий фонд підприємства становив 4688 грн.

Його донька Анна Бурдиляк з травня 2019 року працює директором ТОВ «Аедвей».

Як відомо, з грудня 2015 року Сергій Бурдиляк працює Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірані.