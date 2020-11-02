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    Події в Україні

    Дощитиме лише на Лівобережжі: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

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    <p>На Лівобережжі сьогодні будуть дощі, місцями значні</p> - Дощитиме лише на Лівобережжі: прогноз погоди в Україні на 2 листопада

    На Лівобережжі сьогодні будуть дощі, місцями значні

    У Києві сьогодні невеликий дощ, температура вдень 8-10°

    У понеділок, 2 листопада, синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі України, на решті території буде сухо.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «2 листопада хмарно з проясненнями. На Лівобережжі дощі, місцями значні, у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях невеликий дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході - південно-західний, 7-12 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі 2-7° тепла, на сході та півдні до 10° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті 0-3° морозу; вдень 7-12°, у східних областях, на Одещині та у Криму до 15°; на високогір'ї Карпат 2-5° тепла.

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    У Києві сьогодні невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна Карпати (гори) вітер дощ
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