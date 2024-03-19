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Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня

Ірина Луцак
glavcom.ua
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Протягом дня дощитиме, а вночі очікується мокрий сніг
фото з відкритих джерел

Україну накривають дощі. В окремих областях ще й сніжитиме

Погода в Україні у вівторок, 19 березня буде здебільшого хмарною. В цей день майже у всіх областях падатимуть рясні дощі, а подекуди і сніги. Температура повітря коливатиметься від -9 до +13 °C. Вночі в регіонах буде мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України буде сніг, вдень – з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме 0-5° морозу, вдень – 1-6° тепла.

Температура повітря коливатиметься від -9 до +13 °C
Температура повітря коливатиметься від -9 до +13 °C
Український гідрометеорологічний центр

На решті території України будуть дощі, вночі – з мокрим снігом. Вночі та вранці в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях буде туман. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +3° до -2° морозу. Вдень температура підніметься до 4-9° тепла. На південному сході країни повітря прогріється до +13°.

В Карпатах вночі опадів не буде, але вдень прогнозують мокрий сніг. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.

Погода у столиці

На Київщині 19 березня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ, вночі – з мокрим снігом. Швидкість південно-східного вітру – 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, вдень – 4-9° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 0-2° тепла, вдень – 5-7° тепла.

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Теги: прогноз погоди весна погода

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