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Чи чекати на снігопади: прогноз погоди на найближчі дні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи чекати на снігопади: прогноз погоди на найближчі дні
Вдень повітря може прогрітися подекуди навіть до +15°С тепла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Значних морозів не передбачається 

До весни залишилися лічені дні – прийшло потепління. У частині областей температура підвищиться до +15°С тепла. Втім, чи ще будуть снігопади, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

Найближчими днями в Україні без значних опадів. Нині на Заході, у Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, вночі понеділка в більшості північних та Вінницькій областях місцями можливий невеликий дощ. 25 лютого на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Цікаво, що сильних морозів на ці три доби синоптики не прогнозували. Зокрема, зазначали, що вночі на Сході 0-5°С морозу, на решті території 0-8°С тепла, вдень – 4-11°С. До речі, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні Одещини, а в понеділок і вівторок і на Заході до +15°С тепла.

Зауважимо, що 28 та 29 лютого опади в Україні не очікуються. Спостерігатиметься невелика хмарність. До слова, вдень повітря може прогрітися подекуди до +15°С тепла.

Раніше повідомлялося, що у наступні 20 років тривалість літа в Україні може збільшитись майже на місяць, порівняно із початком століття.

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Теги: прогноз погоди

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