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    Дефіцит Пенсійного фонду сягнув 7,5 млрд грн

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    За січень-березень 2021 року видатки ПФУ склали 124,1 млрд грн - Дефіцит Пенсійного фонду сягнув 7,5 млрд грн
    За січень-березень 2021 року видатки ПФУ склали 124,1 млрд грн
    Фото ілюстративне

    У загальних доходах Пенсійного фонду кошти держбюджету становили 41,8 млрд грн

    Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, видатки - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

    У загальних доходах Пенсійного фонду кошти державного бюджету становили 41,8 млрд грн. Власні кошти склали 74,8 млрд грн, у т. ч. 7,3 млрд грн, отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску.

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    Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд грн, витрати - 479,3 млрд грн. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд грн.

    Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд грн

    Нагадаємо, у Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії

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    Теги: пенсійна система Держбюджет Пенсійний фонд
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