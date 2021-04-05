Дефіцит Пенсійного фонду сягнув 7,5 млрд грн

За січень-березень 2021 року видатки ПФУ склали 124,1 млрд грн

У загальних доходах Пенсійного фонду кошти держбюджету становили 41,8 млрд грн

Доходи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року склали 116,6 млрд гривень, видатки - 124,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонду досяг 7,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

У загальних доходах Пенсійного фонду кошти державного бюджету становили 41,8 млрд грн. Власні кошти склали 74,8 млрд грн, у т. ч. 7,3 млрд грн, отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд грн, витрати - 479,3 млрд грн. Таким чином, дефіцит коштів фонду склав 13,2 млрд грн.

Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд грн

Нагадаємо, у Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії