Як самостійно вирахувати розмір своєї пенсії

Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час

«Не знаєте, як розрахувати розмір майбутньої пенсії? Тоді вам потрібно скористатися «Пенсійним калькулятором», – радять фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області. Зробити це ви зможете, увійшовши до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

«Для того, щоб скористатися програмою потрібно отримати електронний цифровий підпис у відповідних центрах сертифікації електронних цифрових підписах і за допомогою цього файлу зайти на особистий кабінет, там є відповідний розділ пенсійний калькулятор. До нього підтягуються автоматично всі дані про страховий стаж і рівень заробітної плати, який певна особа має», – розповідає Володимир Носенко, перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Крім того, є можливість самостійно внести інформацію про страховий стаж з інших документів, які наявні в особи.

«Такі обрахунки можна робити безліч разів. Виходячи з тих чи інших даних можна підставляти, можна орієнтуватися, якщо, наприклад, людина планує працевлаштовуватися на більш високо оплачену роботу і їй відомий розмір заробітної плати», – зазначає Володимир Носенко

Фахівці говорять: розмір пенсії визначається з припущення, що розмір заробітної плати буде таким, як на час розрахунку «Пенсійним калькулятором». Результати розрахунку розміру пенсії зберігаються в особистому кабінеті та доступні для перегляду в будь-який час.

Джерело: irt.pl.ua