Дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг

Це може спровокувати перший дефолт в історії сучасної Росії

У середу 16 березня Росія має виплатити всього 117 мільйонів доларів, але обов'язково у валюті. Про це повідомляє Вloomberg.

Уряд Росі говорить що весь борг обслуговуватиметься, але це відбуватиметься в рублях. Річ у тім що санкції, введені через російську агресію, не дозволять розрахунки в доларах.

Невиплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, які мають як уряд, так і російські компанії, включаючи Газпром, Лукойл та Сбербанк.

У понеділок 14 березня Мінфін Росії випустив розпорядження про виплату 117 мільйонів доларів, хоч валюту не вказав. Використання рублів не підходить, виходячи з умов цих облігацій.

Але якщо Росія не виконає своїх зобов'язань 16 березня, технічно вона має 30-денний пільговий період, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії.

Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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