В місті Ізюм гуманітарна катастрофа, необхідні зелені коридори

Вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків

В Ізюмі Харківської області – катастрофа. Місто розрізано навпіл, доступу до гуманітарної допомоги немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя», – пише Мацокин.

Він зазначає, що мерія отримує інформацію про те, що ті, хто вціліли під обстрілами, помирають від хвороб і відсутності ліків. Ховати померлих нікому, як і надавати медичну допомогу.

«Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов'янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі», – розповідає заступник мера.

Наразі місто розрізано навпіл і між сторонами немає сполучення.. Мацокин закликає до якнайшвидшої організації гуманітарних коридорів для обох частин міста.

«Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов’янська) для доставки гуманітарних вантажів. Ізюму потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян. Я прошу всіх причетних до вирішення цих питань знайти вихід», – додав він.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами.

Також окупанти обстріляли людей під час евакуації з Гостомелю: одна людина загинула.

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