Деканоїдзе про можливе повернення до України: із задоволення стала би частиною змін

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила, що наразі не планує повертатися в Україну, але із задоволенням стала б частиною змін.

Про це повідомляє Новое Время.

«Ні, чесно кажучи, я проїздом. Але, звичайно, мені завжди цікаво, що відбувається в Україні. Але я б так сказала: я завжди вважаю себе частиною України і суспільства, тому що я була частиною реформ, змін, і я пишаюся цим», – повідомила Деканоїдзе.

За її словами, вона ще не думала про роботу на держслужбі або про те, щоб повернутися в систему або Національну поліцію.

«Але якщо знадобитися мій досвід, поради або професіоналізм. Я не кажу, що я the most bright person ever (найрозумніша людина – пер. ред.), але це моя робота, так що я з задоволенням ще раз стала би частиною змін. Я думаю, що зміни будуть, я сподіваюся. Оптимізм – це якась карма. Ми всі повинні бути оптимістами, щоб відчути, як працювати, щоб щось змінити», – зазначила Деканоїдзе.

4 листопада 2015 року на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України Деканоїдзе була призначена главою Національної поліції України.

Під керівництвом Деканоїдзе була розпочата і проводилася переатестація особового складу поліції, зокрема, вищий командний склад поліції Києва був оновлений приблизно на 80%, середній командний склад приблизно на 70%, а в Київській області відповідно на 60% і 40%.

14 листопада 2016 року у брифінгу в МВС України Хатія Деканоїдзе заявила про свій намір піти у відставку, заявивши, що основні завдання реформи виконані, але для багатьох необхідних змін у неї не вистачило повноважень. 16 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади керівника Національної поліції України.