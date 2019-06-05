Деканоїдзе - про вбивство п’ятирічного хлопчика: На місці Авакова я би пішла у відставку
Хатія Деканоїдзе: Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, - для мене це шок
Говорячи про ситуацію з вбивством п’ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських, колишня керівниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе сказала, що на місті чинного очільника відомства подала б у відставку. Про це пише BBC News Україна.
«Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла», - сказала Деканоїдзе.
«Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, - для мене це шок», - додала вона.
Коментуючи критику реформи поліції, яка останніми днями лунає з багатьох сторін, Деканоїдзе зазначила, що не вважає зміни, яких зазнали правоохоронні органи, повноцінною реформою.
«Я не думаю, що це взагалі реформа, адже всяка реформа, яка є незавершеною, є напівфабрикатом, а не реформою», - каже колишня очільниця Нацполіції.
За її словами, з 2015-2016 років, коли в Україні запрацювала Патрульна поліція, жодних подальших змін в реформуванні правоохоронної системи не відбулося.
«Нереформована Генпрокуратура, нереформована Служба безпеки, кримінальна поліція… На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони лишилися старими людьми, які працювали в старій системі», - каже Деканоїдзе.
Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.
Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.
4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.