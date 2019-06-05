Деканоїдзе - про вбивство п’ятирічного хлопчика: На місці Авакова я би пішла у відставку



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Ексочільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе

Хатія Деканоїдзе: Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, - для мене це шок

Говорячи про ситуацію з вбивством п’ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських, колишня керівниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе сказала, що на місті чинного очільника відомства подала б у відставку. Про це пише BBC News Україна.

«Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла», - сказала Деканоїдзе.

«Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, - для мене це шок», - додала вона.

Коментуючи критику реформи поліції, яка останніми днями лунає з багатьох сторін, Деканоїдзе зазначила, що не вважає зміни, яких зазнали правоохоронні органи, повноцінною реформою.

«Я не думаю, що це взагалі реформа, адже всяка реформа, яка є незавершеною, є напівфабрикатом, а не реформою», - каже колишня очільниця Нацполіції.

За її словами, з 2015-2016 років, коли в Україні запрацювала Патрульна поліція, жодних подальших змін в реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

«Нереформована Генпрокуратура, нереформована Служба безпеки, кримінальна поліція… На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони лишилися старими людьми, які працювали в старій системі», - каже Деканоїдзе.

Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.