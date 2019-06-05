Президент не виключає і політичної відповідальності за смерть п’ятирічного хлопчика



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Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Я впевнений, що буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що хтось може понести політичну відповідальність за вбивство п’ятирічного хлопчика на Київщині. Про це він заявив під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.

Він вкотре висловив співчуття рідним та близьким хлопчика та додав: «Це якесь безглуздя. Коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові, я не хочу цього, але я розумію, чому - вони захищають нашу країну від ворога. Але тут - просто якесь безглуздя. Влучили в хлопця, забрали дитину. Це дуже серйозне питання і, я вже про це говорив, що будуть дуже серйозно всі покарані».

На запитання, чи може хтось понести політичну відповідальність через трагічний випадок, президент відповів: «Я впевнений, що буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром неодноразово впродовж цих двох днів».

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.