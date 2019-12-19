Делегація Міноборони Канади відвідала прифронтовий Донбас
Делегація з Канади у супроводі українських військових
Канадські чиновникі підтвердили намір й надалі допомагати українському війську
Район проведення Операції Об'єднаних сил відвідала делегація з Міністерства національної оборони Канади на чолі з заступником міністерства Пітером Хаммершмидтом. Про це повідомляє штаб ООС.
Як повідомляється, головна мета візиту - ознайомлення з поточною оперативною обстановкою в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Золоте.
«Канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів російських окупаційних військ та заходів протидії, які застосовуються українськими підрозділами», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте.
«В ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовилися і надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, насамперед у рамках місії UNIFIER, а також у напрямках розвитку військово-медичній галузі. Канадці підтвердили намір надалі розвивати матеріально-технічну допомогу для поліпшення можливостей підрозділів Збройних сил України», - резюмується.