Окупанти обстріляли із гранатометів Березове і Новолуганське, поранений військовий



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Бойовики гібридної армії обстрілювали підрозділи українських бійців із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У середу, 18 грудня, тишу на кордоні чотири рази порушили збройні формування РФ. Один захисник поранений. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по укріпленням Об'єднаних сил:

неподалік населеного пункту Березове - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Водяного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Сьогодні, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Також у місті Мар’їнка в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер. За фактом загибелі 56-річного чоловіка розпочато розслідування за статтею «Теракт».