Окупанти обстріляли із гранатометів Березове і Новолуганське, поранений військовий
Бойовики гібридної армії обстрілювали підрозділи українських бійців із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У середу, 18 грудня, тишу на кордоні чотири рази порушили збройні формування РФ. Один захисник поранений. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по укріпленням Об'єднаних сил:
- неподалік населеного пункту Березове - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Водяного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.
Сьогодні, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
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Також у місті Мар’їнка в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер. За фактом загибелі 56-річного чоловіка розпочато розслідування за статтею «Теракт».