Делегація Південної Кореї поїхала у КНДР для підготовки до саміту



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В КНДР їдуть 93 представника Південної Кореї

Перша група представників Південної Кореї направляється в КНДР для підготовки до зустрічі президента Мун Чже Іна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє агентство «Ренхап».

Південнокорейські посадові особи, технічні фахівці і репортери перетнули кордон між двома країнами на 19 автобусах.

Всього, за даними агентства, в КНДР їдуть 93 представника Південної Кореї.

Третій міжкорейський саміт пройде в Пхеньяні з 18 по 20 вересня.

Перші дві зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в квітні і травні 2018 року.