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    Делегація Південної Кореї поїхала у КНДР для підготовки до саміту

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    Делегація Південної Кореї поїхала у КНДР для підготовки до саміту

    В КНДР їдуть 93 представника Південної Кореї

    Перша група представників Південної Кореї направляється в КНДР для підготовки до зустрічі президента Мун Чже Іна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

    Про це повідомляє агентство «Ренхап».

    Південнокорейські посадові особи, технічні фахівці і репортери перетнули кордон між двома країнами на 19 автобусах.

    Всього, за даними агентства, в КНДР їдуть 93 представника Південної Кореї.

    Третій міжкорейський саміт пройде в Пхеньяні з 18 по 20 вересня.

    Перші дві зустрічі президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в квітні і травні 2018 року.

    Південна Корея саміт Північна Корея
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