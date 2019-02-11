Демократи і республіканці мають претензії до оновленої угоди із Мексикою та Канадою



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Заступник Торгового представника США Кертіс Джозеф Мехоні

У Трампа розраховують, що нова угода із Мексикою і Канадою буде схвалена до кінця квітня

Кертіс Джозеф Мехоні, який є заступником Торгового представника США, розраховує, що Конгрес схвалить двопартійною більшістю обновлену торговельну угоду із Канадою і Мексикою до кінця квітня 2019 року. Про це пише видання AXIOS.

Проте співробітники Конгресу не розділяють такої оптимістичної оцінки. Сама ж заява Мехоні може бути спробою активізувати увагу законодавчої гілки влади до необхідності ратифікувати угоду.

Демократична партія готова обговорювати ратифікацію угоди лише, якщо адміністрація Дональда Трампа відмінить мита на сталь і алюміній із Мексики і Канади. Оскільки від заходів Оттави і Мехіко у відповідь страждають їх округи.

Республіканській партії не подобається те, що в обновленій угоді про ЗВТ компанії мають менше можливостей позиватися на іноземні уряди в разі дискримінації. Окрім того очікується, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі спробує обміняти початок обговорення обновленої угоди про ЗВТ із Мексикою і Канадою на поступки по іншим питаннях із боку адміністрації Дональда Трампа.