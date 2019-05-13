Демонстранти закидали офіс прем’єра Албанії коктейлями Молотова



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Масові антиурядові протести тривають в Албанії вже три місяці

У столиці Албанії Тирані учасники багатотисячної акції протесту закидали офіс глави уряду пляшками із запальною сумішшю.

Про це повідомляє BBC.

«Тисячі албанців вийшли в столиці країни на протест проти прем’єр-міністра Еді Рами. Деякі з демонстрантів кидали в його офіс пляшки з запальною сумішшю», - йдеться у повідомленні.

Масові антиурядові протести тривають в Албанії вже три місяці. Прем’єр-міністра країни звинувачують у корумпованості, виборчих махінаціях та зв’язках із організованою злочинністю.

Нагадаємо, напередодні антиурядові протести в Тирані переросли в сутички, під час яких поліція була змушена застосувати водомети і сльозогінний газ. За даними екстрених служб, не менше 12 працівників поліції дістали поранення.