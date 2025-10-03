3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

3 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 жовтня у світі відзначають Всесвітній день тверезості. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Діонісія Ареопагіта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тверезості

Всесвітній день тверезості (World Temperance Day) відзначається щорічно 3 жовтня. Це день, присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю й вшануванню історії рухів за тверезість у всьому світі. Ця подія нагадує про негативний вплив алкоголю на суспільство та зусилля, які докладають різні організації для популяризації поміркованості та утримання від вживання алкоголю.

День техніків

Це свято було запроваджено 1998 року з метою підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. У цей день вшановують працівників різних технічних професій, таких як інженери, електрики, ІТ-спеціалісти, автослюсарі та багато інших.

Всесвітній день грибників

Це неофіційне свято, яке відзначають любителі «тихого полювання» – збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

Джерела походження свята точно не встановлені, нема інформації про його заснування. Але відомо, що гриби були однією з важливих складових харчування наших пращурів, які займалися землеробством та збиральництвом. Та й популярність події активно поширилась у соцмережах.

Всесвітній день смузі

Це свято було засноване 2015 року канадським молекулярним токсикологом та експертом з питань здоров’я Реєм Мехтою. Метою цього дня є популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону.

Смузі – це напій, який зазвичай готують з фруктів, овочів, йогурту або молока, і він багатий на вітаміни та мінерали. Цей день є чудовою нагодою спробувати нові рецепти та насолодитися здоровими напоями.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Діонісія Ареопагіта

3 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Він навернувся до християнства після проповіді апостола Павла в афінському ареопазі. Діонісій є одним із сімдесяти апостолів і відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві. Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Теплий день – осінь буде довгою, а зима настане пізно.

Якщо журавлі відлітають у цей день – до швидкого приходу холодної зими.

Низько летять птахи – чекайте на ранню та холодну зиму.

Ясна погода 3 жовтня – до швидких змін погоди.

Історичні події

382 рік – римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;

1533 рік – жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;

1621 рік – війська під проводом П. Сагайдачного перемагають під Хотином;

1863 рік – президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;

1866 рік – за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;

1875 рік – у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;

1906 рік – міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 рік – у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 рік – відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 рік – у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;

1929 рік – Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 рік – Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;

1935 рік – розпочинається італійсько-абіссинська війна;

1942 рік – німці вперше випробовують ракету Фау-2;

2013 рік – Україна стає асоційованим членом CERN.

Іменини

День ангела святкують: Денис, Дмитро, Іван, Павло, Петро, Федір, Ян.