Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

3 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 жовтня у світі відзначають Всесвітній день тверезості. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Діонісія Ареопагіта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тверезості

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день тверезості (World Temperance Day) відзначається щорічно 3 жовтня. Це день, присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю й вшануванню історії рухів за тверезість у всьому світі. Ця подія нагадує про негативний вплив алкоголю на суспільство та зусилля, які докладають різні організації для популяризації поміркованості та утримання від вживання алкоголю.

День техніків

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було запроваджено 1998 року з метою підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. У цей день вшановують працівників різних технічних професій, таких як інженери, електрики, ІТ-спеціалісти, автослюсарі та багато інших.

Всесвітній день грибників

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це неофіційне свято, яке відзначають любителі «тихого полювання» – збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

Джерела походження свята точно не встановлені, нема інформації про його заснування. Але відомо, що гриби були однією з важливих складових харчування наших пращурів, які займалися землеробством та збиральництвом. Та й популярність події активно поширилась у соцмережах.

Всесвітній день смузі

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято було засноване 2015 року канадським молекулярним токсикологом та експертом з питань здоров’я Реєм Мехтою. Метою цього дня є популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону.

Смузі – це напій, який зазвичай готують з фруктів, овочів, йогурту або молока, і він багатий на вітаміни та мінерали. Цей день є чудовою нагодою спробувати нові рецепти та насолодитися здоровими напоями.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Діонісія Ареопагіта

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

3 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Афін. Він навернувся до християнства після проповіді апостола Павла в афінському ареопазі. Діонісій є одним із сімдесяти апостолів і відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві. Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Теплий день – осінь буде довгою, а зима настане пізно.
  • Якщо журавлі відлітають у цей день – до швидкого приходу холодної зими.
  • Низько летять птахи – чекайте на ранню та холодну зиму.
  • Ясна погода 3 жовтня – до швидких змін погоди.

Історичні події

  • 382 рік – римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;
  • 1533 рік – жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;
  • 1621 рік – війська під проводом П. Сагайдачного перемагають під Хотином;
  • 1863 рік – президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;
  • 1866 рік – за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;
  • 1875 рік – у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;
  • 1906 рік – міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);
  • 1917 рік – у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;
  • 1925 рік – відкривають Харківський державний театр опери та балету;
  • 1926 рік – у Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;
  • 1929 рік – Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;
  • 1932 рік – Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;
  • 1935 рік – розпочинається італійсько-абіссинська війна;
  • 1942 рік – німці вперше випробовують ракету Фау-2;
  • 2013 рік – Україна стає асоційованим членом CERN.

Іменини

День ангела святкують: Денис, Дмитро, Іван, Павло, Петро, Федір, Ян.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2025: традиції та молитва
1 жовтня, 22:15
Дл свята малюків убрали у вишиті сорочки, костюм янгола та форму ЗСУ
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
1 жовтня, 15:35
В Україні 1 жовтня відзначають відразу три важливих свята: Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника та захисниць України
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 03:01
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
29 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
25 вересня, 22:00
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва
15 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2025: традиції та молитва
7 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
6 вересня, 22:00

Суспільство

3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua