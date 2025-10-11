Головна Країна Суспільство
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 11 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 жовтня у світі – Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день перелітних птахів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 жовтня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день перелітних птахів

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це екологічне свято, яке відзначається двічі на рік – у другу суботу травня та жовтня (у 2025 році це 11 жовтня). Мета – підвищити обізнаність про загрози, з якими стикаються перелітні птахи, необхідність охорони їхніх місць проживання та важливості міжнародного співробітництва у цій сфері.

Європейський день донорства та трансплантації органів

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято, що відзначається у другу суботу жовтня, присвячене підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації для порятунку життів.

Міжнародний день дівчаток

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році. Свято закликає світову спільноту зосередити увагу на проблемах і потребах дівчаток, зокрема на необхідності розширення їхніх прав і можливостей, забезпечення доступу до освіти та захисту від дискримінації.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа

11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

11 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа (одного з 70 апостолів, не плутати з одним із 12 найближчих учнів Христа), який був одним із семи дияконів, обраних для служіння та піклування про бідних у ранній Єрусалимській Церкві.

Апостол Пилип відомий своєю проповіддю християнства в Самарії, де він здійснив чимало чудес. Саме він хрестив ефіопського євнуха — важливу подію, яка відкрила двері для проповіді Євангелія серед інших народів. Апостол помер мученицькою смертю, провівши життя у служінні вірі.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Пилип Листопадник», оскільки саме цього часу починався активний листопад, а осінь переходила у свою пізню, холодну фазу.

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо листя ще міцно тримається на деревах – зима прийде пізно.
  • Вітер із півночі віщує сувору і холодну зиму. Якщо вітер західний – зима буде сніжною.
  • Ясна, тиха і безвітряна погода – до м'якої і малосніжної зими.
  • Наші предки вірили, що 11 жовтня є сприятливим днем для вирішення будь-яких родинних проблем та примирень.

Історичні події

  • 1138 рік – землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей;
  • 1881 рік – американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;
  • 1887 рік – американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
  • 1891 рік – у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;
  • 1899 рік – починається Друга англо-бурська війна;
  • 1921 рік – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);
  • 1938 рік – центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;
  • 2018 рік – Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Антон, Лев, Макар, Мойсей, Пилип, Зінаїда.

