11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 11 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
11 жовтня у світі – Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день перелітних птахів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 жовтня 2025 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день перелітних птахів
Це екологічне свято, яке відзначається двічі на рік – у другу суботу травня та жовтня (у 2025 році це 11 жовтня). Мета – підвищити обізнаність про загрози, з якими стикаються перелітні птахи, необхідність охорони їхніх місць проживання та важливості міжнародного співробітництва у цій сфері.
Європейський день донорства та трансплантації органів
Свято, що відзначається у другу суботу жовтня, присвячене підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації для порятунку життів.
Міжнародний день дівчаток
Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році. Свято закликає світову спільноту зосередити увагу на проблемах і потребах дівчаток, зокрема на необхідності розширення їхніх прав і можливостей, забезпечення доступу до освіти та захисту від дискримінації.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого апостола Пилипа
11 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа (одного з 70 апостолів, не плутати з одним із 12 найближчих учнів Христа), який був одним із семи дияконів, обраних для служіння та піклування про бідних у ранній Єрусалимській Церкві.
Апостол Пилип відомий своєю проповіддю християнства в Самарії, де він здійснив чимало чудес. Саме він хрестив ефіопського євнуха — важливу подію, яка відкрила двері для проповіді Євангелія серед інших народів. Апостол помер мученицькою смертю, провівши життя у служінні вірі.
Народні вірування та прикмети
У народі цей день називали «Пилип Листопадник», оскільки саме цього часу починався активний листопад, а осінь переходила у свою пізню, холодну фазу.
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Якщо листя ще міцно тримається на деревах – зима прийде пізно.
- Вітер із півночі віщує сувору і холодну зиму. Якщо вітер західний – зима буде сніжною.
- Ясна, тиха і безвітряна погода – до м'якої і малосніжної зими.
- Наші предки вірили, що 11 жовтня є сприятливим днем для вирішення будь-яких родинних проблем та примирень.
Історичні події
- 1138 рік – землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей;
- 1881 рік – американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;
- 1887 рік – американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
- 1891 рік – у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;
- 1899 рік – починається Друга англо-бурська війна;
- 1921 рік – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);
- 1938 рік – центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;
- 2018 рік – Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Анатолій, Антон, Лев, Макар, Мойсей, Пилип, Зінаїда.
