Як оформити найдешевшу автоцивілку онлайн

Перш ніж платити, порівняйте пропозиції хоча б трьох-чотирьох страховиків

Один і той самий автомобіль різні страхові компанії оцінюють по-різному, і на полісі ОСЦПВ легко переплатити кілька сотень гривень. Справа не в жадібності продавців — так працює нова система ціноутворення.

Ціна автоцивілки у 2026 році

З 1 січня 2025 року діє Закон України № 3720-IX, який прибрав єдиний державний тариф на ОСЦПВ. Тепер кожна компанія визначає ціну договору за своєю методикою, тому однакової вартості на ринку немає.

Щоб зорієнтуватися, ось приблизні суми річного поліса для легковика у 2026 році:

Обласні центри, двигун до 1,6 л – від 3,5–4 тис. грн.

Київ, той самий об'єм – від 4,5–5 тис. грн.

Двигун понад 1,6 л – від 4–5 тис. грн у регіонах і від 5 тис. грн у столиці.

Загалом поліс на легкове авто коштує приблизно від 2,5 до 10 тис. грн.

Найменше платять водії з багаторічним стажем без ДТП з невеликих міст. Найбільше – початківці з потужними машинами, зареєстрованими в Києві.

Хоча ціни тепер вільні, страховик усе одно оцінює, наскільки ймовірно, що доведеться платити за вашу аварію. На це впливають:

Місце реєстрації машини: у великому місті з щільним рухом ДТП стаються частіше, ніж у райцентрі.

Об'єм двигуна – від нього залежить категорія транспорту.

Вік і водійський стаж власника, бо в новачків аварій більше.

Попередні ДТП, за якими страховик уже платив.

Строк договору: річний поліс у розрахунку на місяць дешевший.

Через ці параметри власники однакових кросоверів можуть отримати ціни з різницею в третину. Скажімо, один щойно отримав посвідчення й оформлює поліс на шість місяців, а інший має десятирічний стаж без аварій і живе в маленькому місті.

Історія ДТП впливає на ціну кожного нового договору. Роки без аварій поступово роблять поліс дешевшим, а виплата з вашої вини – дорожчим. Усі договори й страхові випадки записуються в єдину базу МТСБУ, тому зміна компанії вашу історію не обнуляє.

Звичайний строк договору – шість місяців або рік. Поліс на менший термін, від 15 днів до п'яти місяців, можна оформити лише в окремих випадках, наприклад на машину з іноземними номерами, яка тимчасово перебуває в Україні.

Для пільговиків, визначених Законом № 3720-IX, поліс коштує вдвічі дешевше, але знижка діє лише на одну машину.

Ліміти виплат за автоцивілкою

Скільки отримає потерпілий, не залежить від того, де куплено поліс. Межі виплат для всіх договорів однакові, і у 2026 році вони такі:

За шкоду майну – до 250 тис. грн на кожного потерпілого, але разом не більше 1,25 млн грн за одну аварію.

За шкоду життю та здоров'ю – до 500 тис. грн на людину і не більше 5 млн грн за одну аварію.

В інтернеті досі пишуть про ліміти 2 млн грн за майно і 20 млн грн за здоров'я на один випадок, але вони поки не діють. Закон передбачав таке підвищення з 1 січня 2026 року, проте не раніше ніж з наступного року після скасування воєнного стану. Ця умова ще не виконана, тому діють суми, наведені вище.

Як купити автоцивілку онлайн дешевше

Перш ніж платити, порівняйте пропозиції хоча б трьох-чотирьох страховиків: на тому самому авто різниця легко сягає кількох сотень гривень. Купівля онлайн займає кілька хвилин і не потребує поїздки в офіс. На сервісах, що збирають пропозиції різних компаній, одразу видно, де для вашої машини найдешевша автоцивілка онлайн.

Кожна компанія має власний тариф. Страховик із найнижчою ціною для невеликого седана може виявитися найдорожчим для позашляховика. Якщо минулого року найвигідніше було в одній компанії, цього року все може бути інакше. Помітно змінюють суму й коефіцієнти, які для великих і малих міст різні.

Обирати тільки за ціною ризиковано. Вік і стаж водія кожна компанія оцінює за своєю статистикою збитків, а те, як швидко вона платить, важить не менше, ніж розмір платежу.

Дешевший поліс не означає слабший захист. Закон установив однакові умови для всіх договорів ОСЦПВ: знос деталей не зменшує виплату, франшизи немає, а ліміти не залежать від ціни поліса. Заощаджуєте ви лише на власному платежі, а потерпілий отримає ту саму суму.

Як працює конкретна компанія, можна дізнатися з відкритих джерел. Перед оплатою зверніть увагу на таке:

Дані МТСБУ про врегулювання – кількість заяв і відмов у виплатах.

Середній строк від подання заяви до виплати.

Як зв'язатися з компанією після ДТП: чи є цілодобова лінія і чи можна подати заяву онлайн.

Відгуки водіїв, які вже отримували гроші від цього страховика.

Не намагайтеся здешевити поліс неправдивими даними. Якщо в анкеті вказано завищений стаж, адресу родичів замість своєї чи інші характеристики авто, страховик може оскаржити виплату саме після аварії. Сто гривень економії тоді обернуться тисячами витрат.

Автоцивілка при продажу авто

Якщо ви продаєте машину, сплачені за поліс гроші не пропадають. За Законом № 3720-IX договір діє до завершення строку, а всі права й обов'язки за ним переходять до нового власника. Він має повідомити про себе страховика протягом 15 календарних днів. Якщо ж ви не хочете передавати поліс покупцеві, розірвіть договір до продажу, і страховик поверне частину платежу за невикористаний період.

Як перевірити автоцивілку в базі МТСБУ

Закон № 3720-IX дозволяє укладати договори ОСЦПВ лише в електронному вигляді, тому паперових жовтих бланків у 2026 році вже немає. Поліс починає діяти, коли запис про нього з'являється в централізованій базі МТСБУ. PDF на пошті чи роздруківка – це лише копії, тож чинність договору перевіряйте саме в базі.

Зробити це може будь-хто, безкоштовно й без реєстрації, приблизно за хвилину:

Зайдіть на сайт МТСБУ в розділ пошуку договорів.

Вкажіть номерний знак машини.

Перевірте назву компанії та дати початку й кінця дії поліса.

Збережіть результат, якщо він знадобиться для продажу авто або поїздки за кордон.

Буває, що посередник бере оплату, але не передає дані страховику. Тоді водій їздить без захисту і зазвичай дізнається про це лише після ДТП. Щоб цього уникнути, перевірте поліс одразу після оплати. Якщо через кілька хвилин запису в базі немає, звертайтеся безпосередньо до страхової компанії, поки гроші ще можна повернути.

Штраф за відсутність автоцивілки

На вимогу поліцейського договір треба показати, з екрана телефона або на папері. За їзду без чинного поліса передбачено штраф, проте виписати його може тільки патрульний, який зупинив машину.

Камери автофіксації таке порушення не фіксують. У березні 2026 року МВС спростувало чутки про запуск такої перевірки й пояснило, що для дистанційних штрафів бракує і закону, і технічної можливості.