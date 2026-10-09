Ксенія Мішина пошкодила нове авто за 5 млн грн (фото)

У квітіні Ксенія Мішина взяла авто Mercedes-Benz GLE 450 з салону

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила в дорожній інцидент. Під час маневру вона пошкодила своє нещодавно придбане авто. Про це пише «Главком» із посиланням на сторіс акторки в Instagram.

На кадрах, які опубілкувала Ксенія Мішина, видно довгу та глибоку подряпину на дверях автомобіля. Мішина зачепила паркувальний стовпчик під час маневру, який був з’єднаний ланцюгом. Врешті на двох дверцятах залишилася подряпина. Після інциденту акторка викликала поліцію.

Ксенія Мішина пошкодила авто, яке нещодавно придбала у салоні фото: Іnstagram/misha.k.ua

Поки атриса чекала на поліціянтів, отримала чимало повідомлень від підписників. Одні висловлювали їй підтримку, інші дивувалися, як можна було пошкодити майже нове авто, також їй дорікали за неуважність.

«От би щодня такий відгук аудиторії! Пишуть мені: «Що ти зробила, це ж нова машина!». Все вже, не нова машина. Все! Інше повідомлення: «Молодець, обкатала, вітаю!». Інше повідомлення: «У такі моменти дякую, що взяли грошима, а не здоров’ям». От я теж так вважаю. Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить – нічого. Є інший варіант – це ж просто метал. Так сталося…», – зазначила акторка в сторис.

Ксенія Мішина придбала автомобіль у квітні 2026 року. На офіційному сайті Mercedes-Benz представлено різні комплектації моделі GLE 450, тому вартість різна. Вартість такого автомобіля сягає 5 млн грн.

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