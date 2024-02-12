Головна Новини
search button user button menu button

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Щороку в другий понеділок лютого відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто починати нові справи

12 лютого відзначається Міжнародний день боротьби з епілепсією, День дітей-солдатів, День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму), а також Міжнародний день шлюбних агентств. Віряни вшановують пам’ять святого Мелетія.

Міжнародний день боротьби з епілепсією

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого фото 1

Щороку в другий понеділок лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією. Епілепсія – це неінфекційне хронічне захворювання мозку, від якого страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Для цієї хвороби характерними є періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Вони пов’язані зі змінами у ритмі електричних імпульсів, які постійно генерує людський мозок.

Епілепсія здавна була для людей загадковим захворюванням, якому приписували містичний зміст. Цю хворобу супроводжували страх, нерозуміння, соціальна ізоляція. На жаль, в деяких країнах схожа ситуація зберігається й зараз, що знижує якість життя хворих та їхніх близьких. Важливість цього дня полягає в тому, що він дає можливість людям у різних країнах одночасно звернути увагу на проблеми хворих на епілепсію та дізнатися про способи їх подолання.

Фіолетовий колір визнано міжнародним кольором епілепсії. Відомо, що фіолетовий заспокійливо діє на психіку, знижуючи тривожність, фобії та страхи. Люди носять фіолетові стрічки на знак підтримки хворих на епілепсію.

День дітей-солдатів

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого фото 2

Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

День Червоної Руки створений з метою заклику до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх та з метою підтримки дітей, в яких війна вкрала дитинство.

Приблизно 20 країн світу (Палестина, Уганда, Судан, М’янма, Колумбія тощо) використовують дітей у воєнних конфліктах. За підрахунками, приблизно 250 тисяч неповнолітніх поповнюють ряди армій, третина – дівчата.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого фото 3

Щорічно 12 лютого відзначається Міжнародний день науки та гуманізму, або День Дарвіна, присвячений дню народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції і походження людини. За життя Дарвін був яскравим представником науки ХІХ століття, а його теорію було розцінено ще за життя вченого як науковий переворот.

Міжнародний день шлюбних агентств

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого фото 4

Ідея такої події належить Україні. 1 грудня 2010 року українська шлюбна агенція зареєструвала День шлюбних агентств, який швидко розповсюдився світом. Датою святкування обрали 12 лютого, тому що вже за два дні святкують День закоханих. 

Яке сьогодні релігійне свято

12 лютого в церковному календарі – День святого Мелетія. Він був єпископом Антіохії та жив у IV столітті. В переказах Церкви описують Мелетія як борця з єретиками, через що його неодноразово скидали з єпископського престолу. 381 року Мелетій очолював II Вселенський собор, який відбувся за часів правління царя Македонія. Помер святий у похилому віці.

Читайте також: Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем

Що не можна робити цього дня

  • Краще не позичати цього дня гроші.
  • Не можна думати погано про інших людей.
  • Не варто починати нові справи.
  • Краще не відправлятися у довготривалі подорожі.

Народні прикмети

  • Туман чи завірюха до сильних дощів влітку.
  • Якщо вночі на небі багато зірок, то чекайте на багатий урожай.
  • Якщо цього дня не тепліше, ніж у попередні, то буде теплий березень.

Пам’ятні події 12 лютого

  • 1502 – оприлюднено указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам.
  • 1832 – Еквадор анексував Галапагоські острови.
  • 1852 – літературна легенда: Микола Гоголь спалює рукопис другого тому «Мертвих душ», яким був незадоволений.
  • 1914 – перший політ літака «Ілля Муромець» (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту.
  • 1918 – у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
  • 1921 – грузинські більшовики здійняли повстання проти демократичної республіки; через чотири дні радянські війська перейшли кордон Грузії.
  • 1931 – у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану.
  • 1936 – в Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – в автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України.
  • 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: «No Comments».
  • 1960 – у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР – тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).
  • 1991 – Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
  • 1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Євген, Марія, Олексій

Теги: свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого відзначатиметься Стрітення Господнє
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
26 сiчня, 07:00
28 січня – День затвердження державного прапора України
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
28 сiчня, 00:05
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
30 сiчня, 00:00
1 лютого – Всесвітній день боротьби з аспергільозом
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 лютого, 00:00
Бабак степовий занесений до Червоної книги як вид, що зникає
День бабака: харківський Тимко підказав, коли прийде потепління
2 лютого, 15:09
Символ Стрітення – свічка, яка наділяється незвичайною силою
Стрітення, день пам’яті Ярослава Мудрого: головні церковні свята у лютому
1 лютого, 15:39
Олександр Новгородський (Невський) є однією з топових фігур російської історії
ПЦУ скасувала день вшанування пам’яті одного з російських князів
3 лютого, 10:39
4 лютого – День ерудита
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
5 лютого, 00:50
9 листопада – Міжнародний день стоматолога
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
9 лютого, 00:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
35K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
29K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
21K
Самознищення Ізраїлю
14K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
8740
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку

Новини

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 05:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua