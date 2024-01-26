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Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
2 лютого відзначатиметься Стрітення Господнє
фото з відкритих джерел

Які православні свята за новим церковним календарем відзначатимуть українці в лютому

З вересня минулого року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше. У лютому на українців очікує кілька важливих церковних свят, серед яких – Стрітення Господнє.

Головні церковні свята у лютому 2024 року за новим календарем

2 лютого – Стрітення Господнє;
5 лютого – мучениці Агафії;
24 лютого – перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на лютий 2024 року:

Дата

Православне свято
1 лютого

День мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана

2 лютого

Стрітення Господнє

3 лютого

Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці
4 лютого День преподобного Ісидора Пилусіотського

5 лютого

День мучениці Агафії

6 лютого

День преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана

7 лютого

День преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
8 лютого День великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця
9 лютого День мученика Никифора; віддання Стрітення Господнього

10 лютого

День святого мученика Харлампія

11 лютого

День священномученика Власія, єпископа Севастійського

12 лютого

День святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

13 лютого

День преподобного Мартиніана
14 лютого День преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія

15 лютого

День апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії

16 лютого

День мучеників Памфіла, Порфирія та інших
17 лютого День великомученика Теодора Тирона

18 лютого

Неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського
19 лютого День апостола Архипа

20 лютого

День преподобного Льва, єпископа Катанського
21 лютого День преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського

22 лютого

Віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

23 лютого

День священномученика Полікарпа

24 лютого

Перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя
25 лютого Неділя про Митаря і Фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського
26 лютого День святого Порфирія, єпископа Газського

27 лютого

День святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта
28 лютого День преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія
29 лютого День святого преподобного Касіяна

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

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Теги: Українська православна церква релігія свята православна церква календар

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