ПЦУ скасувала день вшанування пам’яті одного з російських князів

Олександр Новгородський (Невський) є однією з топових фігур російської історії

23 листопада встановлено додатковий день вшанування пам'яті преподобного Олександра, першоначальника обителі «Невсипущих»

Синод Православної церкви України вилучив із церковного календаря день пам'яті російського княза Олександра Новгородського (Невського), який відзначався 23 листопада. Таке рішення було ухвалене на засіданні Синоду, передає пресслужба ПЦУ.

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«За поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено… вилучити з Церковного календаря Православної Церкви України день пам'яті блгв. Кн. Олександра Новгородського (Невського), у схимі Олексія, 23 листопада», – йдеться в повідомленні.

Натомість 23 листопада встановлено додатковий день вшанування пам'яті преподобного Олександра, першоначальника обителі «Невсипущих», та внести його у Церковний календар ПЦУ.

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Як відомо, Олександр Невський є однією з топових фігур російської історії. Він був князем новгородським (1236-1240,1241-1252, 1257-1259), псковським (1242), великим князем володимирським (1252-1263), великим князем київським за ярликом хана (1249-1263). Крім того, Олександр Невський – батько першого князя Москви.

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