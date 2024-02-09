Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого

Сьогодні не варто починати планувати майбутнє

9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога та Міжнародний день піци. Віряни вшановують пам’ять мученика Никифора.

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Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога – міжнародне професійне свято стоматологів, у світі святкують щороку 9 лютого. В Україні відзначається з 1993 року.

Покровителькою стоматологів та тих, хто потерпає від зубного болю, вважається Свята Аполонія, дочка олександрійського чиновника, яка прийняла мученицьку смерть за Христа

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Аполлонію піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства. Жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполлонія попросила її розв'язати і кинулася у вогонь. Страждання мучениці так вразили її сучасників і нащадків, що народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй – і зубний біль вщухне.

Міжнародний день піци

Щорічно поціновувачі цієї страви святкують цікаву подію. У тому вигляді, у якому ми знаємо і любимо піцу, вона вперше з'явилася в італійському місті Неаполь ще в 1830-х роках. Хоча прототип страви існував ще в давньому світі. Наприклад, в Древній Греції та Римі пекли плаский хліб з олією, прянощами та оливками.

Піца стала особливо популярною після Другої світової війни. І кожна країна намагається додати до цієї страви щось своє. Італійська піца налічує більш ніж 1000 рецептів улюбленої страви в усьому світі.

Яке сьогодні релігійне свято

9 лютого в церковному календарі – День мученика Никифора. Святий мученик Никифор жив у місті Антіохії Сирійській. У цьому ж місті мешкав священник на ім'я Саприкій, з яким Никифор був дуже дружний. Якось вони посварились, і давні хороші відносини змінила ворожнеча і ненависть.

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Через деякий час Никифор розкаявся і не раз просив через своїх друзів вибачення в Саприкія, але той не хотів пробачити його. У цей час імператорами Валеріаном і Галієном було розпочато гоніння на християн, і одним з перших був викликаний на суд Саприкій. Він твердо сповідав себе християнином, витерпів катування за свою віру і був засуджений до смерті через усічення мечем.

Коли його вели на страту, Никифор зі сльозами благав пробачення. Саприкій навіть перед смертю не захотів пробачити свого брата-християнина. За це Господь забрав від Саприкія благодать, яка зміцнювала його весь цей час, і він раптом забоявся смерті і погодився принести жертву ідолам. Тоді святий Никифор сказав катам: «Я християнин і вірую в Господа нашого Ісуса Христа, від Якого відмовився Саприкій. Карайте мене замість нього».

Відразу ж кати донесли про це правителю. Був наказ: Саприкія відпустити, а замість нього вбити мечем Никифора. Так сприйняв мученицький вінець святий Никифор.

Що не можна робити цього дня

Сьогодні краще не починати планувати майбутнє.

Не можна давати і брати в борг гроші.

Не можна бажати комусь зла, сваритися, лихословити.

Краще не тримати вдома зламані чи зіпсовані речі.

Народні прикмети

Якщо птахи літають низько, то будуть опади.

Тепла погода – скоро вдарять морози.

Багряний захід сонця до того, що повернуться снігопади.

Відлига вдень означає, що весна прийде рано.

Пам’ятні події 9 лютого

1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).

1722 – у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.

1849 – на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.

1893 – відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, «Мулен Руж»). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.

1897 – в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з них 22,6 млн. українців)

1904 – напад Японії на Порт-Артур, початок російсько-японської війни.

1918 – війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч осіб.

1918 – підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.

1923 – повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва.

1929 – у Москві розпочався перший тиждень української літератури.

1934 – сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта.

1942 – у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).

1943 – Вінстон Черчилль повідомив Й. Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 р.

1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1991 – литовці проголосували за незалежність.

2015 – у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 – поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Геннадій, Іван.