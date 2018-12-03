День на Донбасі минув без втрат серед українських бійців



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Упродовж поточної доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за день, 3 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціям українських військових, зокрема, із забороненого мінськими угодами озброєння. Так, з автоматичних гранатометів бойовики обстрілювали позиції українців в районі Водяного, по опорному пункту поблизу Кримського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а на підступах до Троїцького - стріляли з протитанкових гранатометів.

«Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення Операції залишається під контролем українських військових», - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що сьогодні, 3 грудня в Україні стартували збори резервістів.

Також нагадаємо, що президент Петро Порошенко пропонує з 1 квітня припинити дію Договору про дружбу з РФ.