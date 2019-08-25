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    День Незалежності на фронті: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - День Незалежності на фронті: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було

    У суботу, 24 серпня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли:

    • неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі в неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.

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