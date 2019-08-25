День Незалежності на фронті: бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було
У суботу, 24 серпня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли:
- неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі в неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.