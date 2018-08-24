День Незалежності: в столиці перекрили рух центральними вулицями



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Роботу громадського транспорту продовжено

У Києві під час проведення урочистих заходів до Дня Незалежності України 24 серпня буде тимчасово заборонено рух транспорту низкою вулиць. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

- з 07:00 до 13:00 заборонено рух на час пробігу «Забіг у вишиванках»: Русанівська набережна - Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) - Русанівська набережна - Дніпровська набережна - (розворот біля Дніпровської набережної, 16) - Дніпровська набережна - Русанівська набережна - Русанівський бульвар - Русанівська набережна;

- з 13:30 до 18:30 заборонять рух на час благодійного забігу «Вони біжать заради дітей» :вул. Сагайдачного, 2 - Володимирський узвіз (до будинку № 2);

- з 06:45 до закінчення заходів тимчасово обмежено рух під час проходження військової техніки до місця проведення військового параду за маршрутом:

- колона № 1, гусенична техніка: парк військової частини А0222 - вул. Маршала Рибалка - вул. Чорновола - виїзд на пр. Перемоги зустрічною смугою ліворуч Повітрофлотського мосту - пр. Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

- після проведення військового параду за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) - вул. Нижній Вал - Глибочицькій проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222;

- колона № 2, колісна техніка: аеродром «Святошин» - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценка - вул. Д. Щербаківського - пр. Перемоги - площа Перемоги - вулиця Старовокзальна - вул. Жилянська;

- після проведення військового параду за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Нижній Вал - Глибочицькій проїзд - вул. В. Чорновола - просп. Перемоги - вул. Академіка Туполєва - аеродром «Святошин»;

- з 07:00 до закінчення заходів заборонено рух транспорту під час військового параду на вул. Великій Васильківській (від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабська площа - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик до Європейської площі;

- з 14:00 до закінчення заходів заборонять рух на вул. Хрещатик (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до бул. Тараса Шевченка) під час проведення спортивно-презентаційної акції «Україна єдина»;

- з 00:00 23 серпня до 03:00 25 серпня заборонено рух транспорту на вул. Івана Мазепи (від вул. Московської до вул. Михайла Омеляновича-Павленка) під час підготовки та проведення святкового заходу з нагоди 27-ї річниці незалежності України та фестивалю вуличної їжі;

- з 16:00 до 20:00 заборонять рух на вул. Басейній у напрямку вул. Павла Скоропадського (на ділянці від вул. Еспланадної до вул. Павла Скоропадського).

Крім того, на День Незалежності в центрі Києва буде тимчасово обмежено рух транспорту на Європейській площі, Бессарабській площі, вул. Трьохсвятительській, вул. Костьольній, алеї Героїв Небесної Сотні, вул. Інститутській (на ділянці від вул. Ольгинської до вул. Шовковичної), вул. Ольгинській, вул. Архітектора Городецького, вул. Грушевського (на ділянці від вул. Шовковичної до Європейської площі), Володимирському узвозі (на ділянці від Європейської площі до Боричевого узвозу), Петровській алеї, Парковій дорозі, площі Івана Франка, вул. Заньковецької, вул. Банковій, вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, бул. Т. Шевченка (на ділянці від вул. Пушкінської до Бессарабської площі), вул. Б. Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик), вул. Михайлівській, вул. Басейній (від вул. Еспланадної до Бессарабської площі), вул. Дарвіна, Крутому спуску.

Також 22-24 серпня не працюють парковки на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), на бул. Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім цього, тимчасово на час підготовки та проведення святкових заходів буде внесено зміни в роботу міського пасажирського транспорту, маршрут якого проходить у місцях проведення заходів.

Поряд з цим у Київському метрополітені повідомили, що на День Незалежності, 24 серпня, роботу метро та громадського транспорту буде продовжено на 2 години.

А з 08:00 до завершення урочистих заходів у центрі столиці буде тимчасово закрито входи і виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» на вул. Інститутську.

Джерело: 112 Україна