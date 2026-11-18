Щороку 19 листопада професійне свято відзначають фахівці, які стежать за погодою, станом річок і змінами клімату

19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби. Цього року виповнюється 105 років від створення Української метеорологічної служби. Як українці почали спостерігати за погодою, де працюють найстаріші метеостанції та чим займаються синоптики – розповідає «Главком».

Щороку 19 листопада професійне свято відзначають синоптики, метеорологи, гідрологи та інші фахівці, які стежать за погодою, станом річок і змінами клімату. Їхня робота допомагає завчасно попереджати населення про небезпечні природні явища, зокрема сильні зливи, снігопади, заморозки, паводки та штормовий вітер.

Дата свята пов'язана з історією створення української державної метеорологічної служби. 19 листопада 1921 року Рада народних комісарів УСРР ухвалила декрет про організацію Української метеорологічної служби – Укрмету. Ця дата вважається початком її історії.

У 1929 році на базі Укрмету створили Гідрометеорологічний комітет, який об'єднав метеорологічні та гідрологічні спостереження. Так почалося формування єдиної гідрометеорологічної системи України.

Саме 19 листопада щороку відзначають професійне свято працівників цієї галузі. Офіційно його встановили у 2003 році указом №208/2003 президента Леоніда Кучми.

Як в Україні почали спостерігати за погодою

Історія метеорологічних спостережень на українських землях значно давніша за створення державної служби. Одні з перших відомих інструментальних вимірювань у Києві проводили ще 1771 року. Їх пов'язують із військовим лікарем Лерхе.

У XIX столітті спостереження поступово поширювалися на інші міста. У 1836 році в Луганську відкрили першу метеорологічну обсерваторію на території сучасної України. У 1855 році почала працювати Київська метеорологічна обсерваторія, а згодом аналогічні установи з'явилися в Одесі та інших містах.

Наприкінці XIX століття на українських землях уже діяла розгалужена мережа метеорологічних пунктів. Зокрема, Придніпровська мережа налічувала близько 700 пунктів спостереження.

Тоді фахівці переважно користувалися механічними приладами, а результати вимірювань записували вручну. Такі архіви сьогодні допомагають науковцям порівнювати погодні умови різних історичних періодів.

Де в Україні працює одна з найстаріших метеостанцій

Цікавий приклад тривалої історії спостережень – метеорологічна станція «Ковель» на Волині. Вона розпочала роботу у 1891 році та є однією з найстаріших у регіоні.

Архівна світлина метеостанції Ковель. фото: Суспільне Луцьк

Працівники станції спостерігають за температурою та вологістю повітря, температурою ґрунту, опадами, напрямком і швидкістю вітру. Частину показників сьогодні фіксують за допомогою сучасних електронних приладів.

Під час Другої світової війни роботу станції призупинили. Повноцінні спостереження відновили 31 березня 1945 року. Історичні дані, зібрані метеорологами протягом десятиліть, мають важливе значення для дослідження клімату та змін погоди.

Що насправді роблять метеорологи та гідрологи

Робота гідрометеорологічної служби не обмежується прогнозами погоди на найближчі дні. Її фахівці збирають і аналізують інформацію про стан атмосфери, водних об'єктів та навколишнього середовища.

Метеорологи вимірюють температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, швидкість і напрямок вітру, кількість опадів. Гідрологи стежать за рівнями води в річках, озерах і водосховищах, досліджують водний режим та прогнозують можливі паводки.

Синоптики опрацьовують отримані дані, використовують супутникові знімки та результати математичних розрахунків, щоб визначити, якою буде погода.

Головною установою, яка виконує ці завдання на загальнодержавному рівні, є Український гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Укргідрометцентр). Він аналізує та прогнозує погодні умови, стежить за гідрологічною ситуацією на річках і водосховищах, готує попередження про небезпечні природні явища. Центр також координує роботу підпорядкованих гідрометеорологічних організацій і забезпечує відповідною інформацією органи влади, Збройні сили України та населення через медіа.

Цікаво, що навіть звичайний дощ має свою систему вимірювання. Кількість опадів визначають у міліметрах. Один міліметр опадів відповідає одному літру води на квадратний метр поверхні. Для цього на метеостанціях використовують спеціальні прилади – опадоміри.

Інформація гідрометеорологів потрібна не лише людям, які планують відпочинок або подорожі. Нею користуються авіація, залізниця, енергетика, сільське господарство, комунальні служби та рятувальники.